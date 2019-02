Liefdesleven vogels weer te volgen via de camera

Het is het tiende jaar dat liefhebbers via Beleef de Lente van de Vogelbescherming Nederland vogels in de broedperiode kunnen volgen. Nieuw dit seizoen zijn de camera's bij de broedkolonie van een lepelaar, een paartje huiszwaluwen en een spreeuw. Ook is een camera bij de plukplaats van een havik geplaatst. De camera’s gingen vanochtend live bij bosuil, steenuil, kerkuil, ooievaar, slechtvalk, havik, lepelaar en koolmees. En het is nog even wachten op de live beelden van spreeuw, groene specht, huiszwaluw, kauw en ijsvogel. Op de eerste beelden is te zien dat de bosuil al drie eitjes heeft gelegd. En alle voortekenen wijzen erop dat het ook voor de koolmees een goed jaar gaat worden. Ze loeren al op nestkasten op balkons.