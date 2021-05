Liefst 140.000 operaties uitgesteld: 'Ziekenhuizen redden dat nooit, laat kliniek helpen’

Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. Er moet volgens die club een centrale aanpak komen om de ruim 140.000 uitgestelde operaties in ziekenhuizen in te halen. ,,Want ziekenhuizen zullen er nooit in slagen om de inhaalzorg zonder hulp van buiten te klaren’’, verklaart woordvoerder Thom Meens. Zo’n centrale aanpak, waarbij patiënten over het land worden verdeeld naar gelang er plaats is in ziekenhuizen, was er ook tijdens de Covid-crisis.