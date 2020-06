Liefst 323.000 telefoontjes naar nieuw nummer voor coronatest: ‘Systemen overbelast’

Vandaag is het callcenter – net als iedere dag – weer bereikbaar van 8.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds om afspraken te maken. Aan de hand van deze eerste dag verwachten de GGD’en ook de komende dagen nog grote drukte en mogelijk langere wachttijden bij het landelijke afsprakennummer.



De Gouw, die ook directeur is van de GGD Hollands Midden: ,,Iedere persoon die zorgen heeft en lang moet wachten, is er één te veel, dus we hopen dat we de komende dagen alle mensen die klachten hebben passend bij het coronavirus en die getest willen worden, te woord kunnen staan en voor hen een afspraak in kunnen plannen.”



Ondanks het feit dat het Tweede Pinksterdag was, was het al direct een grote drukte bij de GGD om een afspraak te maken voor een coronatest. Wie belt kreeg te horen dat ‘al onze medewerkers’ op dit moment in gesprek zijn en ‘we u zo snel mogelijk te woord zullen staan’.



Vandaag is al de eerste drukte te zien bij de teststraten zelf. De teststraat van de GGD Utrecht in Houten draait volgens de GGD ‘op volle toeren’.