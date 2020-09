Lieke (11) wordt op weg naar huis geschept, ze is op slag dood: ‘Had ik haar maar laten slapen’

,,Had ik haar maar laten slapen.” In plaats daarvan zegt Lydia Steeg op 3 september 2019 tegen haar dochter Lieke: ,,Opstaan! Straks kom je te laat op school.” Lieke gáát naar school. Lydia naar haar werk in Arnhem.



Ze zal haar dochter niet meer levend terugzien. Op de terugweg van haar elfde dag op de middelbare school wordt de Millingse Lieke (11) op een fietspad bij Persingen door een auto geschept. Ze is op slag dood.



Natuurlijk, zegt moeder Lydia (46), je kunt er niet bij stilstaan dat elk woord wat je tegen je kinderen zegt het laatste kan zijn. Maar heel af en toe denkt ze het wel eens. Had ik Lieke toen maar gewoon laten slapen. Dan was deze hel nooit losgebarsten.