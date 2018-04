Lierse plantenkweker vrijgelaten in liquidatiezaak mocro-maffia

De 31-jarige directeur van een tropische plantenkwekerij uit De Lier, die zaterdag werd aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie in Amsterdam-Noord , is vrijgelaten. Het politieonderzoek heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd van mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie. ,,Hij wordt daarvan niet meer verdacht,'' aldus de politie.

Het is nog niet duidelijk hoe zijn DNA op een van de twee wapens die bij de vluchtauto zijn gevonden, is terechtgekomen. Dat wordt nog verder door de politie onderzocht.

De overige drie personen die in het onderzoek naar de liquidatie zijn aangehouden zitten nog in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Mede daarom is het OM terughoudend met het geven van meer informatie over het onderzoek.

Justitie wil dus ook niet zeggen waarom het DNA van de Lierenaar in de DNA-databank zat. In die databank zit alleen DNA-materiaal van personen na het plegen van een misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat of na een mishandeling. In de regio Den Haag heeft de plantenkweker alleen ooit een keer voor een klein vergrijp (vernielen van verkeersborden) voor de politierechter gestaan.

Kroongetuige

In de omgeving van de 31-jarige tuinder werd met verbijstering gereageerd op de aanhouding van de man die directeur is van een plantenbedrijf. Het leek een volkomen raadsel hoe de geboren en getogen Westlander ineens betrokken zou kunnen zijn bij de keiharde liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

Toch leidden dna-sporen op een van de aangetroffen vuurwapens naar de Lierenaar. Een aangeslagen familielid van de aangehouden man zei 'dat er ergens iets heel erg is misgegaan'. ,,Dna-sporen kunnen al door een handdruk gaan rondzwerven.''

Excuusverhaal

Het is zeker niet uitgesloten dat het 'excuusverhaal' van het familielid klopt. Het verhaal gaat dat een kleine twee weken geleden een auto vlak bij het bedrijf van de Lierenaar de sloot inreed. De directeur zou de inzittende toen hebben geholpen zichzelf te redden, waarna de bestuurder op de vlucht sloeg.

De politie werd gealarmeerd en na enige tijd wisten zij de gevluchte bestuurder aan te houden. Daarbij bood de man nogal weerstand. Waarom de bestuurder van de auto op de vlucht sloeg, is onbekend gebleven. Het zou kunnen dat die bestuurder het dna van de Lierenaar heeft 'overgebracht' naar personen die wel met de liquidatie te maken hebben. Waar de aangehouden bestuurder nu is en of hij nog vast zit, is onduidelijk.

De Lierse plantenbaas werd zaterdagmorgen aangehouden omdat zijn dna was gevonden op een van de wapens die werden gevonden nadat vrijdagavond de 41-jarige Shurandy S. was gearresteerd. Shurandy 'Andy' S. wordt verdacht van het lossen van de fatale schoten op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. die zou gaan verklaren over de praktijken van de mocro-maffia in Amsterdam en Utrecht.

Wapen