Lieve Debby: ‘Ik lig met hartkloppingen in bed, doodsbang dat hij vreemdgaat’

Podcast Over de liefde: ‘Ik laat mijn geluk niet afhangen van een partner’

Debby Gerritsen praat in de podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is journalist en fervent solo-reiziger Liesbeth Rasker te gast : ‘Ik laat mijn geluk niet afhangen van een partner. Dat vind ik een kwetsbare uitgangspositie’

9 oktober