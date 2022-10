Lieve Debby: ‘Ik vind hem écht heel leuk, maar ben bang dat hij te klein geschapen is’

Over de liefde: ‘Maken we seks te belangrijk?’

Debby Gerritsen praat in de podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is relatietherapeut en seksuoloog Nynke Nijman te gast. Nijman schreef het boek De relatie-apk en ziet dagelijks in de praktijk voorbeelden van stellen die elkaar verliezen in een langdurige relatie: ‘We doen de aanname dat we onze partner door en door kennen, en verliezen het vermogen om oprecht en geïnteresseerd te zijn in elkaar’

23 oktober