Lig je wel in de juiste rivier?

Stel je voor: je ligt in een prachtig glinsterende rivier, in de diepte van een adembenemende kloof. Het water is fris en kraakhelder en aan je beide zijden torenen de rotswanden hoog boven je uit. De hemel is blauw en aan het zwerk zweeft een roofvogel, met alle tijd van de wereld aan z'n zij. De rivier is ruig: stroomversnellingen, whirlpools, soms een waterval - en dan plots weer kalm en kabbelend, alsof het water er zelf ook van schrok.

Daar lig je dan en het moeilijkste is om niets te doen. Je betrapt jezelf erop dat je steeds sneller probeert te zwemmen dan de rivier, grote slagen makend, op weg naar de volgende stroomversnelling. Of juist het tegenovergestelde: je probeert van de rivier te winnen door heel hard de andere kant op te zwemmen en je onderweg vast te houden aan de stenen en boomtakken. Alles om te vertragen, tot je handen er zeer van doen.

Uiteindelijk ontdek je dat het allemaal zinloos is. Je kunt jezelf eindeloos vermoeien met sneller of langzamer willen gaan dan de rivier, maar het is niet vol te houden en je mist ook nog eens het mooie uitzicht door al dat harde werken.

Ze zeggen wel eens: ‘alleen dode vissen drijven met de stroom mee’, maar dat lijkt ons onzin. Het is een typisch calvinistisch tegeltje dat je vertelt dat je pas ergens komt als je er keihard voor werkt, heel veel lijdt of heel veel offert. Maar wat nou als dat niet klopt?

Dit geloven we wel: de kwaliteit van je leven hangt af van de kwaliteit van je keuzes. Jammer genoeg leer je nergens hoe je vol vertrouwen goede keuzes kunt maken voor jezelf. Daarom komen er steeds weer nieuwe dilemma’s op je pad: je weet simpelweg niet wat nou het beste is.

We lagen op ons rug in de rivier, dreven mee met de stroom en ontdekten dat er helemaal niet zoveel te kiezen viel. Zolang we maar niet met die rivier vochten om te vertragen, of overdreven haast maakten om te versnellen, ging het eigenlijk allemaal vanzelf. Die rivier is helemaal niet bezig met goed of fout, hij stroomt gewoon - en bij elke steen die hij tegenkomt kiest- ie de makkelijkste kant. En toch, zonder strategie, plan, oordeel of stress, eindigt de rivier precies waar hij zijn moet: in de zee. Niet één keer gepiekerd en toch precies aanbeland waar hij al die tijd naar onderweg bleek te zijn.

Aan al die moeiteloosheid gaat één fundamentele vraag vooraf: in welke rivier wil je eigenlijk liggen? Als je niet bewust kiest waar je wilt dat jouw leven over gaat - in je carrière, je relatie of iets anders - blijf je jezelf bij elke steen afvragen of je links of rechts moet. Dan kun je dat hele uitzicht wel vergeten.