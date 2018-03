Lijsttrekker nieuwe Eindhovense partij in opspraak om veroordelingen

Producer en dj Van Kruijsdijk kreeg voor de tweede zaak een taakstraf van 240 uur en 120 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. Die proeftijd eindigt in juni 2019. Tegen dat vonnis is hij in cassatie gegaan. In de eerste zaak kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 60 dagen. Die straf werd in het vonnis van de tweede rechtszaak omgezet in een taakstraf van 160 uur.

Van Kruijsdijk werd pas lijsttrekker van Forum040 net voordat de kieslijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen moesten worden ingeleverd, begin februari. Zijn partij zegt in een reactie 'verrast en overvallen' te zijn door het nieuws. ,,Uit een verklaring van onze lijsttrekker blijkt dat het gaat om een vechtscheiding met een rancuneuze ex", zo zegt partijwoordvoerder Jeroen Vullinghs. ,,Waar er twee vechten hebben er twee schuld, Van Kruijsdijk heeft een taakstraf gekregen en die ook verricht. We beschouwen dit als afgedaan."

De partij ziet dan ook geen aanleiding zich van de lijsttrekker te distantiëren. Marcel van Bussel van Forum040, die samen met Ad Wouters het partijbestuur vormt, wil zelf niet reageren maar verwijst naar de partijwoordvoerder. Van Bussel is voormalig Eindhovens raadslid en was tot voor kort lid van Leefbaar Eindhoven. Ook Van Kruijsdijk zelf ziet niet af van zijn voornemen in de gemeenteraad zitting te nemen. ,,Ik heb niets te verbergen, ik heb oprechte liefde voor de stad en daar wil ik me voor inzetten."

Forum voor Democratie

Forum 040 kwam onlangs al in het nieuws toen bleek dat het landelijke Forum voor Democratie (FvD) niets wist van deze Eindhovense partij, noch van mede-oprichter Van Bussel. FvD partij overweegt juridische stappen tegen Forum040. De Eindhovense partij zei eerder nog dat FvD en partijleider Thierry Baudet welwillend staan ten opzichte van Forum040.