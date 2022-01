Lil Kleine trappend op beeld in club: OM eist 120 uur taakstraf

Jorik Scholten, zoals de 27-jarige artiest eigenlijk heet wordt vervolgd omdat hij een 28-jarige man in club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam trappen zou hebben gegeven. Dat zou zijn gebeurd nadat het slachtoffer per ongeluk tegen zijn toenmalige vriendin Jamie Vaes was aangebotst. Het 28-jarige slachtoffer werd volgens het OM een half uur later door drie mannen tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht gestompt en geslagen. Toen het slachtoffer na een duw ten val kwam, volgden nog meer schoppen en trappen. Behalve Kleine worden nog twee mannen uit Boxtel vervolgd. Een van hen was ooit een bokskampioen.