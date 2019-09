Lili en Howick terug op school in Amersfoort

Quote Dit is een prachtige oplossing voor beide partijen, ik ben blij ze te kunnen helpen Jacobus Dijkhorst Howick en zijn moeder Armina Hambartsjumian zijn al op school geweest om te praten over zijn terugkeer. ,,We hebben gesproken over zijn vakkenpakket. Veel van zijn vrienden zitten hier nog op school. Dat was voor hem een belangrijke reden om terug te komen’’, vertelt Boerma.

Wanneer Howick precies begint, is volgens de directeur nog niet zeker. ,,Dat zou komende week kunnen zijn, maar het kan ook nog ietsje langer duren.’’ Het zusje van Howick, Lili, komt niet naar het Corderius, maar gaat wel naar een andere Amersfoortse middelbare school, meent Boerma.

Howick zat in het eerste jaar van het Corderius College toen zijn moeder twee jaar geleden in haar eentje werd teruggestuurd naar Armenië. Lili zat toen in groep acht van basisschool ’t Anker in het Soesterkwartier.

Het gezin kreeg grote bekendheid door de uitzetting van hun moeder. Lili en Howick waren uit logeren toen de moeder in het asielzoekerscentrum in Amersfoort werd opgehaald. Zij wilde niet prijsgeven waar haar kinderen verbleven. Vorig jaar zomer kregen de kinderen op de dag van hun uitzetting alsnog een verblijfsvergunning van staatssecretaris Mark Harbers. Eerder oordeelden meerdere rechters dat de kinderen mochten worden uitgezet, omdat Armenië een veilig land is. Dit jaar werden de kinderen, na 1,5 jaar gescheiden te zijn geweest, in april met hun moeder herenigd.

Den Dolder

Het gezin is recent verhuisd naar een villa in Den Dolder. De eigenaar, Zeister Jacobus Dijkhorst, heeft hen de woning aangeboden. ,,Het gezin zocht een woning in een rustige buurt vlakbij Amersfoort zodat de kinderen daar weer naar school kunnen en ik zoek iemand die op het huis kan passen, omdat de woning in vervallen staat verkeert. Dus dit is een prachtige oplossing voor beide partijen. Ik ben blij ze te kunnen helpen.’’

De villa, die Dijkhorst in 1999 kocht, staat in een chique wijk. Het perceel telt 4.152 vierkante meter. ,,Omdat de woning in dusdanig slechte staat verkeert, ben ik bezig met de vergunningen om er appartementen van te maken. Dat traject duurt denk ik nog ongeveer een jaar.’’ Tot die tijd kan het gezin er voor een ‘antikraak huur’ wonen.