Nynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Quote Maar die ouders, ze zitten toch in je dna. Uiteindelijk zie je ze toch, in de spiegel Een paar weken geleden zag ik ineens, in een gek soort vogelperspectief, mezelf aan de keukentafel zitten. Het was nog donker buiten. Ik zat daar in mijn badjas, en smeerde boterhammen met appelstroop. Eentje voor mijn dochter en eentje voor mezelf. Ik zag mezelf zo zitten en dacht: je bent je moeder geworden.



Het zat er al een tijdje aan te komen. Ik heb haar houding, haar uitstraling, onze karakters komen grotendeels overeen. Als mijn dochter iets doet wat niet mag, reageer ik zoals mijn moeder destijds in een vergelijkbare situatie op mij reageerde. Maar toen, in die badjas aan de keukentafel, zag ik het écht.

Het gaf een soort rust. Het onvermijdelijke was eindelijk daar. Je kunt ertegen vechten, maar die vrouw zit in mijn dna.

Ik vraag me af of Lilian Marijnissen woensdag hetzelfde gevoel had, toen ze als kersverse leider van de SP, met de Kamerleden achter zich, op een podium stond te stralen. Zag ze zichzelf ook vanuit vogelperspectief? Zag ze ineens gebeuren wat ze in haar hart al jaren aan zag komen? De onvermijdelijke stap dat ze haar ouders is geworden?

Want ook al riep ze gisteren dat het voor haar helemaal niet zo vanzelfsprekend was dat ze fractievoorzitter zou worden van de SP, haar vader is een van de oprichters van die partij – tevens boegbeeld en partijgeweten – en haar moeder is ook al een leven lang politiek actief voor diezelfde partij. Zelf is ze al politiek actief sinds haar zeventiende, ging op haar achtste al met haar ouders in debat over het eten van vlees, en op haar tiende correspondeerde ze met vriendinnen over de nieuwe spelling van het woord ‘pannenkoek’. Dan ben je een serieuze kandidaat voor de politiek.