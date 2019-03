Limburg gaat overlastgevende wasberen afschieten

Of zelfs afschieten voldoende zal blijken, is nog de vraag. Bioloog en roofdierenspecialist Jaap Mulder blikte op deze site in 2015, toen er een wilde wasbeer werd gevangen, al vooruit op een eventuele aanpak. ,,Afschieten, zoals de Duitsers in 1954 al hebben geprobeerd, heeft weinig zin. Er komen telkens nieuwe voor terug. We kunnen onze leefstijl beter aanpassen aan het exotische diertje. Over een jaar of 20 kun je de deksel van je kliko maar beter goed vastmaken!’’