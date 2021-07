Limburg maakt zich op voor nieuwe overlast door zware regenval

Uit alle macht wordt ondertussen geprobeerd schade en overlast te beperken. Zo wordt modder en ander materiaal weggehaald bij in- en uitlaten van watergangen en krijgen de oevers van beken en riviertjes een extra maaibeurt, zodat water makkelijk kan doorstromen. De stuwen in de Maas en de zijrivieren zijn laag gezet en boeren is gevraagd om duikers in sloten op hun eigen land schoon te maken. Het waterschap houdt intussen de Geul goed in de gaten, de snelstromende rivier stijgt gestaag.



Het zuiden van Limburg kampte 29 juni ook al met wateroverlast door hevige onweersbuien, waarbij veel regen viel. Ook toen stonden straten onder water, verkeer werd er ernstig door gehinderd. De hevige buien bleven lang hangen omdat het windstil was.



Een verhoogde waterstand in de zomer komt volgens het waterschap gemiddeld eens in de tien jaar voor. Dat geldt ook voor de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel, waar eveneens sprake is van verhoogde waterstanden. Strandjes langs de rivieren staan al onder water. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen sterk zal toenemen door smeltwater uit de Alpen en veel regen in Duitsland.