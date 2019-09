Limburg: zonnepark gaat varkenshouderij vervangen

De provincie Limburg wil de boeren met goedkope leningen helpen de zonnepanelen aan te schaffen, om zo het aantal varkens in de regio terug te dringen. Gedeputeerde Hubert Mackus: „Als de stal gesloopt wordt, mogen op dat bouwvlak zonnepanelen terug worden gelegd. Wij gaan helpen die aanschaf te financieren.’’ Door met subsidie een zonneveld aan te leggen is de boer verzekerd van inkomsten en kan hij daarmee zijn eventuele schulden aflossen. Vooral voor varkenshouders die de laatste jaren fors geïnvesteerd hebben en daardoor flinke schulden hebben, kan het plan een uitkomst zijn.

De aankondiging komt net nadat de Tweede Kamer aan de bel heeft getrokken over het feit dat zonneparken hun energie nu al niet kwijt kunnen. Het stroomnet in grote delen van het land, inclusief Limburg, is niet zwaar genoeg om alle zonnestroom op aan te sluiten. Nu al krijgen initiatiefnemers van zonneprojecten vaak 'nee’ te horen van netbeheerders: in dunbevolkte gebieden zijn de netten simpelweg niet berekend op de grote hoeveelheid nieuwe zonneparken. De doelen van het Klimaatakkoord lopen hierdoor gevaar. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) erkende dat de krapte op het stroomnet een ‘belangrijk knelpunt’ is in de klimaatplannen.