Limburger opgepakt voor vernielen gedenksteen Nicky Verstappen

De Limburgse politie heeft vanmorgen een man uit Heerlen opgepakt die verdacht wordt van het vernielen van het monumentje van Nicky Verstappen. Over het motief van de 48-jarige man is niks bekend.

De gedenksteen van Nicky Verstappen staat op de Brunssummerheide in Brunssum, waar de jongen op 11 augustus 1998 dood werd aangetroffen.

De beschadigde gedenksteen werd op vrijdag 5 april jl. door een wandelaar ontdek, waarna de politie gealarmeerd werd. Door medewerkers van Forensische Opsporing en de recherche van de politie in Limburg is een onderzoek ingesteld, waar dna-sporen veilig zijn gesteld. Deze leidden uiteindelijk naar de verdachte; een man van 48 jaar uit Heerlen.

Wat de aanleiding of het motief voor de vernieling is geweest, is nog niet duidelijk. De verhoren met de verdachte zullen hierover hopelijk uitsluitsel geven, zo meldt de politie.

Meerdere vernielingen

Het is niet voor het eerst dat het natuurstenen zuiltje met daarop de naam van Nicky Verstappen wordt beschadigd of beklad. Het gebeurde ook al in 2007, 2008 en 2013, in het laatste jaar tweemaal. Voor de vernieling in 2013 werd Eric A. uit Landgraaf veroordeeld tot psychiatrische opname.

De ernstig verwarde man, die in 2007 ook nog even als verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky in beeld was, ging het monument in dat jaar ook al te lijf met een bijl en een hamer. Een schreeuw om aandacht noemde hij dat zelf.

De destijds 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide. Hij verdween op 10 augustus uit een nabijgelegen jeugdkamp. Een dag later werd hij dood aangetroffen op ruim een kilometer van het kamp. Aangenomen wordt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. In 2018 werd een verdachte, Jos Brech, in Spanje aangehouden. De rechtszaak tegen hem loopt nu.