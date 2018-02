Limburgs sportcomplex ontruimd na ammoniaklek in installatie ijsbaan

Volgens de brandweer is er sprake van een kleine ammoniaklekkage in de technische ruimte van de in het complex gelegen ijsbaan. Het lek is inmiddels afgestopt.



Zo'n zestig personen worden in het sportcomplex opgevangen. Er zouden geen gewonden zijn. Metingen buiten Glanerbrook wijzen niet op de aanwezigheid van schadelijke stoffen.



Schaatsers kregen te horen dat zij van de baan moesten, waaraan rustig gehoor werd gegeven, schrijft nieuwssite 1Limburg. Buiten zou daarna wat onrust zijn ontstaan.



In Glanerbrook zijn onder meer een zwembad, een ijsbaan en een fitnesscentrum gevestigd.