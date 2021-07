Limburgse boeren hartstikke blij met Zeeuws hooi: ‘Hartverwarmend. Echt super’

Shima Kaes verliest rechtszaak tegen de Staat om aangifte tegen ex-verloofde Johnny de Mol

30 juli Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol, heeft het kort geding tegen de Staat verloren. Kaes had verzocht om de aangifte tegen haar ex over te dragen naar een ander parket omdat werd gevreesd voor partijdigheid. Dit omdat drie aangiftes in het dossier door hetzelfde arrondissement worden behandeld. De rechter heeft het verzoek afgewezen.