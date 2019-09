Limburgse crosser in Leende vast voor poging doodslag

,,De bestuurder van de auto heeft gespeeld met de levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan”, zo laat de officier van justitie vandaag weten. Vijf mensen raakten gewond: een 14-jarige jongen, drie mannen (33, 44 en 50 jaar) en een 35-jarige vrouw. Zij moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.



De officier noemt het een ‘totaal idiote actie’. Volgens getuigen kreeg de man ruzie tijdens een autocross-evenement in Leende ruzie om een rit die om veiligheidsredenen was geannuleerd. Daarop zou hij op het publiek zijn ingereden. De man reed zich uiteindelijk vast in het zand en werd door een groot aantal bezoekers belaagd te worden.



De politie moest hem ontzetten. Naar nu blijkt zat de 21-jarige alleen in de auto. Zijn 17-jarige vriendin nam tegenover de politie de schuld op zich na het incident, maar uit getuigenverklaringen komt naar voren dat de bestuurder de enige inzittende van de auto was. De jonge vrouw is vandaag vrijgelaten, meldt het OM.