Limburgse Wuhan-reizigers die gewoon naar werk gingen nu toch naar huis gestuurd

De reizigers uit Wuhan, brandhaard van het coronavrius, hebben gisteravond laat nog een telefoontje van hun manager gekregen, met het dringende verzoek om deze week van thuis uit te werken. „Het betreft een voorzorgsmaatregel”, laat een woordvoerder van chemietechbedrijf Stamicarbon weten aan dagblad De Limburger.

Laat

De top van Stamicarbon lijkt rijkelijk laat met de maatregel. Vier van de vijf medewerkers - eentje was al geveld door een gewone griep - hebben toch zes werkdagen rondgelopen in een groot gebouw met honderden werknemers.

„Achteraf kun je zeggen: hadden we niet dit of dat moeten doen”, reageert de woordvoerder. „Van onderschatting van het besmettingsrisico is volgens ons echter geen sprake. Wij hebben ons gehouden aan de op dat moment geldende protocollen. Hadden we misschien proactiever moeten reageren? Elk antwoord op die vraag is fout. Ondertussen heeft het RIVM de protocollen telkens aangescherpt.”

De Stamicarbon-delegatie bracht medio deze maand een meerdaags bezoek aan een aannemer in de Chinese metropool Wuhan. Daar zijn onder meer gesprekken gevoerd over een nieuw project in China.

Afzondering niet nodig

Hoewel Stamicarbon eerder zei de protocollen van het RIVM, SOS International en het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwgezet te volgen, achtte men het destijds niet nodig het vijftal in afzondering te brengen of thuis te laten werken. Geëvacueerde buitenlanders wacht sinds maandag in veel Europese landen standaard twee weken quarantaine.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf schreef een eerder protocol voor dat zolang er geen sprake is van koorts, kortademigheid of longklachten er geen reden was voor ongerustheid. Ook was tot zeer recent de aanname van het Nederlandse RIVM dat de ziekte ‘niet heel besmettelijk’ is. Nu blijkt echter dat het virus al aanstekelijk is voordat de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren.

Incubatie