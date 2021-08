Links wankelt omdat ze niet meer weten waar ze voor staan, daar veranderen wat posten in het kabinet niets aan

De partijleiders van GroenLinks en PvdA weten het zeker: ze gaan elkaar niet loslaten tijdens de formatie en tegelijkertijd blijven ze twee autonome stromingen. Dat klinkt aardig, op papier, maar het is buiten de eigen achterban gerekend, want in beide kampen heerst chagrijn over de voorgenomen plannen om samen te onderhandelen. De afgelopen dagen hoorde ik de bezwaren wel: aan de leden is niets gevraagd over dit initiatief en tot afgrijzen van velen zou Mark Rutte de bedenker van de constructie zijn.