Lisa raakte gehandicapt door val bij tikkertje: 'Flinke pech gehad. Hoe vaak breken kinderen niet iets?’

Eindelijk is het zover. Vijf jaar na de laatste Paralympische Spelen heeft zwemster Lisa Kruger haar koffers gepakt voor een nieuw sportief avontuur aan de andere kant van de wereld. Na een trainingskamp in Turkije en een tussenstop in Amsterdam reist de Amersfoortse met de andere Nederlandse zwemmers af naar de Paralympische Spelen in Tokio. Nerveus? ,,Ik ben vooral blij dat het eindelijk gaat gebeuren. De bedoeling is om vier medailles binnen te slepen, waarvan één goud. Ik ben vol vertrouwen, maar ik zal wel alles moeten geven.’’