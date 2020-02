Lisanne (26): Mijn moeder was haar leven al kwijt voordat ze dood was

De sporttas van mijn moeder heeft net zo lang in de gang gelegen als ze ziek was. Iedere keer dat ik langsliep zag ik er een bidon uit steken. Voor de helft gevuld met water. In de woonkamer lag een stapel met rekenopdrachten die ze had gemaakt voor haar groep 7 en 8. Alvast voor het nieuwe schooljaar. Het kaartje van een tribute to Amy Winehouse dat ik haar voor haar verjaardag had gegeven hing ongebruikt op het prikbord, de datum was verstreken. Onder de salontafel lag het boek dat ze zou gaan lezen met haar leesclub. Aan het tijdschriftenschap aan de muur in de keuken was een grote goudgele clip geklemd die ze altijd droeg met etentjes en feestjes. Ze stak er haar blonde lokken mee op.