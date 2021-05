LIVE | 1967 en 1968 aan de beurt voor prik, VS stelt vaccinatie voor EU-reiziger niet verplicht

CORONAVIRUSHoeveel huisartsen de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin eerder gaan zetten dan na twaalf weken, moet nog maar blijken. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Coronaminister Hugo de Jonge maakte vandaag bekend dat met de GGD’s, ziekenhuizen en huisartsen is afgesproken dat ze de tweede prik zo snel mogelijk toedienen, binnen vier tot twaalf weken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.