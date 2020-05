LIVE | 20 miljoen voor steunfonds zorgverleners, dalende lijn in aantal doden VS

Hoe een onmogelij­ke reis naar Nederland tóch mogelijk werd voor doodzieke Tom

7:52 Groninger Tom Schoonhoven heeft terminale kanker en verbleef voor een ultieme behandeling in Marbella. Tot de artsen hem zeiden dat het beter was terug te keren naar huis, naar zijn vrouw en kinderen. Maar hoe doe je dat, doodziek in tijden van corona, zonder vluchten en met gesloten grenzen?