LIVE | 306 nieuwe patiënten in ziekenhuis opgenomen, kabinet trekt 1,3 miljard uit voor extra coronasteun

CORONAVIRUSEr zijn sinds gisteren 306 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen nu 2071 coronapatiënten in een ziekenhuisbed, waarvan 385 op een ic-afdeling. Het hoogste aantal sinds 4 mei van dit jaar. Het kabinet trekt in het vierde kwartaal 1,3 miljard euro uit om bedrijven te ondersteunen die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. Volg alle het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.