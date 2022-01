LIVE | 38.282 positieve tests, januari op weg naar bijna miljoen besmettingen

CORONAVIRUSHet aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt gestaag. Een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland worden per volgende week opgeheven. Het is vanaf dan niet langer verplicht om mondkapjes te dragen en ook de thuiswerkplicht en het coronatoegangsbewijs vervallen, maakte premier Boris Johnson woensdag bekend. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.