LIVE | 4665 nieuwe positieve tests, 29 patiënten meer opgenomen dan gisteren

coronavirusHet RIVM meldt zondag 4665 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een stuk minder dan vorige zondag, toen lag het aantal nieuwe positieve tests nog hoog met 10.199. Er liggen nu 533 coronapatiënten in het ziekenhuis, 29 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal coronagevallen in Nederlandse ziekenhuizen sinds 18 juni van dit jaar. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.