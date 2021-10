LIVE | 470 coronapatiënten in ziekenhuizen, meer dan twee miljoen derde prikken toegediend in Engeland

CoronavirusIn de ziekenhuizen bevinden zich in totaal 470 coronapatiënten. Momenteel behandelen intensive cares 127 mensen met Covid-19. Afgelopen etmaal zijn er 2520 meldingen bijgekomen van mensen met een positieve coronatest. Dat is meer dan het zevendaags gemiddelde. In Engeland hebben al meer dan twee miljoen inwoners een zogenaamde boosterprik van een coronavaccin gekregen. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.