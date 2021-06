LIVE | 5 miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd, deltavariant verspreidt zich in Portugal

CORONAVIRUSHet RIVM brengt deze zaterdag goed nieuws: voor het eerst sinds begin september zijn in de afgelopen 24 uur geen mensen gestorven aan corona. Het aantal besmettingen daalt hard nu de vaccinatiecampagne op stoom is. Voor wie liever gevaccineerd wil worden met Janssen in plaats van Pfizer/BioNTech of Moderna kan bellen voor een prikafspraak. Het ministerie meldt dat er de komende weken door een extra levering nog eens 175.000 doses bijkomen. De afgelopen dagen werd het afsprakennummer letterlijk platgebeld. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.