LIVE | ‘60 procent Nederlanders zou kinderen laten inenten’, Polen opent na zes maanden terrassen weer

CoronavirusIn Nederland wordt kinderen nog niet ingeënt tegen het coronavirus. Desgevraagd laat bijna zestig procent van de ouders weten hun kroost, mocht dat mogelijk worden, wel te laten vaccineren. In de VS werd inmiddels een vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.