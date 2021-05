LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen, ‘100 besmettingen in basiskamp Everest’

CORONAVIRUSVanaf vandaag kunnen zij die zijn geboren in 1967 en 1968 een prikafspraak maken. De vijftigers worden bij de GGD’s voor het eerst geprikt met het vaccin van Janssen. Daarvan is maar één injectie nodig om volledig beschermd te zijn tegen het coronavirus. Het maken van een afspraak zorgt evenwel voor problemen. De eigen computer lijkt de oorzaak van de malheur te zijn. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.