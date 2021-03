LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer

jonge messentrekkers Net van de basis­school en al veroor­deeld voor poging doodslag: ‘Er is iets erg mis met een deel van de jeugd’

27 februari Justitie ziet dat tieners steeds vaker naar een mes grijpen om conflicten uit te vechten. De aanleiding is vaak klein: onenigheid om een computerspelletje, of een flauwe grap met een pizza. Maar de gevolgen zijn vaak groot. Ingrid zag haar 15-jarige zoon Michael vechten voor zijn leven na een steekpartij. ,,Mijn zoon is een keurige jongen die na zijn werk in een situatie kwam die eigenlijk nergens over ging.’’