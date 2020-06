LIVE | Aantal doden in Mexico blijft stijgen

Corona­proof demonstre­ren blijkt ook in Rotterdam een brug te ver

3 juni Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam vanavond vroegtijdig afgebroken. Net als eerder in Amsterdam bleek de 1,5 metersamenleving niet berekend op het grote aantal mensen dat zijn stem wil laten horen. Of had Aboutaleb een andere plek moeten aanwijzen?