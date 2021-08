LIVE | Aantal orgaantransplantaties tijdens pandemie flink gedaald

Het aantal orgaantransplantaties is tijdens de eerste coronagolf vorig jaar wereldwijd met 31 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. En in Zuid-Afrika houden wetenschappers een nieuwe variant van het coronavirus met een ongebruikelijke mutatiesnelheid in de gaten. De nieuwe variant, bekend als C.1.2, werd in mei voor het eerst ontdekt en heeft zich nu verspreid naar de meeste Zuid-Afrikaanse provincies, maar ook elders in de wereld, waaronder China, Mauritius, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.