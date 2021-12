LIVE | Aantal patiënten in ziekenhuizen daalt voor vijfde dag op rij, 15.433 positieve tests

CoronavirusDe daling van het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zet door. Momenteel houden 2456 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 90 patiënten minder dan een etmaal geleden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 22 november dat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen lager is dan 2500. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.