LIVE | Activisten vallen bezoekers teststraat Eindhoven lastig, Duitse ministers in quarantaine

Wéér nieuwe eigenaar voor Expresso en Claudia Sträter: sluiting meeste winkels van de baan

22 september De kans is groot dat er toch geen twintig winkels van Expresso (15) en Claudia Sträter (5) hoeven te sluiten. De twee ketens, gespecialiseerd in dameskleding, komen namelijk in handen van de Van Uffelen Groep. ,,We proberen minimaal dertig winkels open te houden.’’