LIVE | Adviseur Boris Johnson ontkent omstreden autorit, recordaantal doden in Rusland

video (Kanker)homo! Boa Marcel (51) uit Zwolle hoort het elke dag...

23 mei ‘Dikkop’, ‘(kanker)homo’ en ‘klootzak’. Het is een greep uit de scheldwoorden die boa Marcel Mulder (51) uit Zwolle dagelijks over zich heen krijgt. In coronatijd zijn buitengewoon opsporingsambtenaren mikpunt van geweld. ,,Meestal laat ik het over mij heen komen, maar er zijn grenzen.”