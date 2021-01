LIVE | 'Avondklok nieuwe klap voor economie’, GGD start met vaccinaties ouderen

Vrijspraak voor verdachten van afpersing fruithan­del na cokevondst

15:15 De rechtbank in Arnhem heeft drie personen die werden verdacht van betrokkenheid bij het afpersen van fruithandel De Groot vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de drie zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het OM had juist celstraffen geëist tegen de drie. De fruithandel is de afgelopen maanden geconfronteerd met extreem geweld.