LIVE | Belgen na bezoek aan Gelderland in quarantaine, Nederlander vliegtuig uitgezet

CORONAVIRUS‘Het gaat niet de goede kant op’, zegt gezondheidsminister De Jonge over het aantal van 1140 nieuw vastgestelde besmettingen. Dat aantal is het hoogste sinds maanden. Rechters spreken ondanks de coronacrisis minder faillissementen uit. Een grote scholengemeenschap gaat drie dagen dicht nadat twee leerlingen en een mentor positief werden getest. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.