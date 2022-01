LIVE | België geeft zwakkeren tweede booster, WHO-baas: ‘Nu samenwerken om pandemie te beëindigen’

Dineren in je eigen auto is voor velen genieten, maar er komt nu een einde aan

De horeca mag komende week waarschijnlijk weer open en dus kunnen alle noodgrepen weer in de kast. Zo ook het concept Wij Samen on Tour, een initiatief van twee dames uit Wezep, waarbij deelnemers langs restaurants in de regio toeren. Met meer dan 5000 reserveringen een schot in de roos en vandaag voorlopig voor het laatst.

6:51