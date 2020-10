LIVE | Belgische virologen willen korte strenge lockdown, ‘Driekwart basisscholieren liever in de klas’

Spoor liquidatie Wiersum leidt naar Utrecht

21 oktober In Utrecht heeft de politie vandaag onderzoek verricht in verband met het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. De politie heeft het vermoeden dat de moordenaars na de moord op Wiersum enkele handlangers naar een plek in Utrecht hebben gestuurd om daar personen te ontmoeten. Mogelijk gaat het hierbij om een geldoverdracht.