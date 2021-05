LIVE | Beslaglegging bij 400 bedrijven om misbruik coronasteun, dierenparken willen open

Coronavirus‘Wij hebben de ruimte’, zegt de eigenaar van Safari Park Beekse Bergen tegen landbouwminister Carola Schouten. In een brief vragen de dierenparken om opening. Een van de voorwaarden is wel om dat zonder toegangstesten te doen, omdat dat een te hoge drempel voor de bezoekers zou zijn. De Nederlandse banken hebben tijdens de coronacrisis voor ruim 51 miljard aan leningen verstrekt. Het merendeel ging naar bedrijven die het ondanks de crisis goed doen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.