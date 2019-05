LIVE | Bevrijdingsfestivals officieel begonnen, matige opkomst door slecht weer

Man zet wagen te koop om dure operatie hond te kunnen betalen: ‘Hem kwijtraken was geen optie’

12:01 Een Amerikaanse man heeft bewezen dat hij er heel wat voor over had om zijn hond te redden. Toen Gemini bij het spelen de bovenkant van een papfles afbeet en inslikte, werd hij heel ziek. Er was een dure operatie nodig, maar zijn baasje Randy Etter beschikte niet over het nodige geld. Daarop zette hij prompt zijn wagen te koop.