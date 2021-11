LIVE | Bijna 11.000 nieuwe positieve tests, opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

drama in zeeland Busje rijdt van open brug en stort neer op binnen­vaart­schip: één dode en vijf gewonden

Een busje met zes inzittenden is vanochtend door de slagbomen voor de open brug van de Westsluis in Terneuzen gereden en gedeeltelijk op een binnenvaartschip terechtgekomen. Een 25-jarige man kwam hierbij om het leven. De vier andere inzittenden en de bestuurder, allemaal vrouwen, zijn naar ziekenhuizen in Terneuzen, Goes en Gent gebracht.

15:01