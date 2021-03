LIVE | Bijna evenveel werkenden als voor crisis, EMA komt met bevindingen AstraZeneca-vaccin



CoronavirusEr zijn bijna evenveel werkende Nederlanders als in januari 2020. Alleen bij jongeren, waar de werkgelegenheid de hardste klappen kreeg, is het aantal werkenden nog niet op het niveau van voor de crisis. Verder velt het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vandaag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen, zoals bloedstolsels, van het coronavaccin van AstraZeneca. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.