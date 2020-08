LIVE | Bloedbank start productie van coronamedicijn, Duitse minister verwacht snel een vaccin

CoronavirusMisinformatie over het coronavirus heeft in de eerste drie maanden van dit jaar aan zeker 800 mensen wereldwijd het leven gekost en een Braziliaans technologisch instituut zegt dat het in de tweede helft van het volgend jaar begint met de productie van het omstreden Russische coronavaccin. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.