LIVE | Blokkades nog niet overal voorbij na roerige dag, bekogelde ME zet traangas in

Belangrijkste nieuws op een rij

- Protesterende boeren op trekkers blokkeerden maandag meerdere wegen. De meeste waren 's avonds weer vrij. De overlast voor het verkeer bleef beperkt, aldus een woordvoerder van de ANWB.



- Zo'n twintig distributiecentra van supermarkten door het hele land werden het doelwit van boerenblokkades. Vooral Albert Heijn, Jumbo en Picnic werden de dupe van de boerenprotesten. Supermarktkoepel CBL riep op de blokkades op te heffen, maar boeren zeggen ze de centra ‘dagenlang’ te willen blokkeren.



- CBL vreest een miljoenenschade voor de supermarktbranche als blokkades bij distributiecentra lang aanhouden. Ook waarschuwen de supers consumenten voor de beschikbaarheid van versproducten in de winkels. Die worden normaal meerdere keren per dag bevoorraad maar dat is nu soms niet mogelijk.



- ,,Het platleggen van de distributiecentra vandaag was puur een waarschuwing. Als de regering dit stikstofplan uitvoert, gaan we meer lege schappen zien.” Dat zeiden boerin Sanne Ezendam en boer Koos Cromwijk op een zelf georganiseerde persconferentie in Utrecht, bij een distributiecentrum van Albert Heijn.