LIVE | Boeren rijden toch het Malieveld op, N44 dicht voor verkeer

Hans Compter verkoopt zijn zeer zeldzame auto van 119 jaar oud: ‘Dit doet zeer’

16 november De kans om ooit nog eens een 119 jaar oude houten Albion ‘tonneau’ op de Nederlandse wegen te zien is verkeken. Hans Compter (80) heeft zijn zeer zeldzame oldtimer verkocht aan een Schot. Hij is al op de boot naar Aberdeen. Het was een bitter afscheid, zegt hij, ‘maar het moest’.