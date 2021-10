LIVE | Bolsonaro vindt vaccin onzin, vanaf volgende week combinatietest beschikbaar

CoronavirusDe president van Brazilie heeft de woede van het land op zijn hals gehaald door te zeggen dat hij vaccineren onzin vindt, net nadat bleek dat er al 600.000 mensen gestorven waren aan het virus. In Nederland nemen naast de coronacijfers ook de hoeveelheid mensen met griep toe. Om beiden uit te sluiten kan er vanaf volgende week een combinatietest worden afgenomen. Verder blijkt uit onderzoek van de ABN Amro dat maar een klein deel van de ondernemers last heeft van het stopzetten van de Tozo. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.